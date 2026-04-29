Yaptığı hareket motosikletliye pahalıya patladı

Bursa'da bir motosiklet sürücüsünün aracın üzerine yatarak sergilediği tehlikeli hareketler kendisine pahalıya patladı. Adeta ölümle dans eden sürücüye 200 bin TL ceza kesildi ve motosikleti bağlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ankara Yolu Caddesi'nde hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, "bu kadar da olmaz" dedirtti. Sürücünün motosikleti "yatarak" kullanması pahalıya patladı.

200 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine trafik ekiplerince kimliği tespit edilen sürücüye, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek bağlandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
