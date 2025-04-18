Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı

Bir dönem müzik kariyeriyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Fatih Erdem'le geçtiğimiz aylarda Dubai'de nikâh defterine imza atmıştı. Çift, önceki gün İstanbul'da görkemli bir düğün yaptı.

ALTIN YAĞDI

Şişli'de bulunan bir otelde gerçekleşen düğün töreninde İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Gecede takı merasimi de uzun sürdü. Davetliler, yeni evli çifte hediyelerini verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Düğünde Aleyna Dalveren'e 5 kilo altın takıldı. Düğün takıları sosyal medyada çok konuşuldu.

"SANA EMENET EDİYORUM"

Düğünde şarkıcı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Şafak Sezer'in halay çektiği düğüne Dilan Polat ve Özlem Lina Öz de katıldı. Tatlıses, damada nasihatte de bulunmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin sayın." sözleriyle çifti tebrik etti.