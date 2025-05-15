Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve dün tahliye edilen sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık bugün savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Mahkeme Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verdi.
Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
7 GÜN TUTUKLU KALDI
Kocabıyık ifadesi alındıktan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklandı. Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra tahliye edildi.
SAVCI GÖZALTI KARARI VERDİ
Ancak Kocabıyık'ın özgürlüğü kısa sürdü. Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı Ömer Furkan Dağ, "Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif'in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı." paylaşımını yaptı.
TEKRAR TUTUKLANDI
Avukat Dağ, mahkemenin Arif Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verdiğini bildirdi.