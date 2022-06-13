Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı - Haberler

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Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, düğünde çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen Kağan K., kalabalığın arasına taksi ile daldı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan Kağan K. ile beraberindeki 1 kişi, düğündekiler tarafından darbedildi. Olayda, 5'i çocuk 20 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Ankara'dan akrabalarının düğününe gelen Kağan K., diğer davetlilerle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Düğün sahipleri, tartışmayı sonlandırıp alkollü olduğu öne sürülen Kağan K. ile Makbule K. (46) ve Kürşat A.'yı (21) geldikleri ticari taksiye bindirip göndermek istedi. Kağan K.'nın, direksiyonuna geçtiği taksi bir anda düğün kalabalığının arasına daldı. Kaçmaya çalışırken de park halindeki otomobile çarptı.

Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

Taksinin daldığı kalabalığın içinde 5'i çocuk 17 kişi yaralandı. Düğündeki diğer kişiler de takside bulunan 3 kişiyi döverek yaraladı.

Tartışma sonrası aracıyla düğündeki davetlilerin arasına daldı: 20 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplam 20 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağan K. ve Kürşat A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilince polis ekibince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Güncel Haberler

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