Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Düğünde Maganda Kurşunuyla Yaralanan Çocuğun Dehşet Anları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün sırasında ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralandı. Müzisyen Fatih Çağlar, sık sık silah sıkılmaması için uyarı anonsları yaptığını ancak ateş açılmasından kaçınılamadığını belirtti. Kasvetli olay, silah kullanımının düğünlerdeki tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde müzisyenlik yapan Fatih Çağlar, 9 yaşındaki çocuğun düğünde maganda kurşunuyla kafasından vurulup ağır yaralandığı o anları anlatarak, sık sık silah sıkılmaması için uyarı anonsu yaptığını ancak buna rağmen ateş açılınca çocuğun vurulduğunu söyledi.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak günü 9 yaşındaki Kemal Azgın, ailesiyle birlikte akşam akrabalarının düğününe gitmiş, havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Düğünde saz çalan müzisyen Fatih Çağlar, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

"Üstüme boş kovan yağıyordu"

Yıllardır düğünlerde sahne aldığını belirten Çağlar, "Düğüne başlamadan önce silah sıkılmaması için anons yaptık. Silah sıkılırsa jandarmanın müdahale edeceğini söyledik. Cumartesi günü gene ikindi sahne aldık. Akşam gelin damat geldi. İstekleri almadan önce 'düğünde silah sıkılması yasak' diye yine uyarı yaptık. Gelin damat geldi. Yoğun bir silah atışı başladı. Sık sık anons ettik. Benim elimde bağlama olduğu için kendimi koruma durumum da yok. Saat 22.10 sularıydı. Önüm kapalı, pisti göremiyordum. Bir yandan sıradaki şarkıyı hazır ediyordum, bir yandan silah atışı yoğun devam ediyordu. Üstüme boş kovan yağıyordu. Bedenim orada olsa da ruhum orada değildi. Sonra evin önünde çalarken evin balkonundan uzun namlulu silah ateşlendi, 30 kadar el ateş edildi, tahminim yedek şarjör takıldı, tekrardan ateşlendi. O esnada tam mermi biterken bizim üzerimize beton parçaları döküldü. Evin duvarına isabet ettiğini tahmin etim ve aradan 10 saniye geçmeden düğünde kargaşa oldu. Müziği kestik kavga mı çıktı dedim ve çocuğu yerde yatarken gördüm. İnsanlar panikle ne yapacağını şaşırdı. Babası sanırım çocuğu kucağına aldı cansız gibi yatıyordu zaten kucakladı hastaneye götürmek için çıktılar" dedi.

Çağlar, "Jandarma zaten izin alırken düğünlere silah sıkılmaması için defalarca uyarıyor. Benim de düşüncem şu düğünde silah sıkarak kimse kahraman olmadı, gazi olmadı ama katil oldu. İnsanlar istemeden katil olabiliyor. Mutlulukla silahın bir bağı olamaz. Düğünde lütfen silah kullanılmasın. Bireysel silahlanmaya karşıyım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

O nasıl kıyafet Sibel hanım! Yapılan yorumları görmeniz lazım
img

Mert Hakan'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
img

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma! İlker Gönen'in avukatı, savcının dosyadan el çektirilmesini istedi

Mahkemede ilginç diyalog! Avukattan gelen talep duruşmaya ara verdirdi
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.