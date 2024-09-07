Düğünde havaya açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde gelin almaya giden damadın yakınlarının havaya açtığı ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin almaya giden damat yakınları iddiaya göre rastgele havaya ateş açmaya başladı. Sıkılan kurşunlarla Ömer K. (45) ve Mustafa K. (32) yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mustafa K. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA