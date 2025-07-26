Düğünde Fenalaşan Kadın, Eltisinden Antidepresan Karıştırdığını İddia Etti

Düğünde Fenalaşan Kadın, Eltisinden Antidepresan Karıştırdığını İddia Etti
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Ankara'da oğlunun düğününde fenalaşan Necla Üstünel, içeceğine eltisi tarafından antidepresan karıştırıldığını öne sürdü. Olayın ardından yargı süreci yeniden başlatıldı.

Ankara'da oğlunun düğününde fenalaşan kadın, içeceğine eltisi tarafından 'antidepresan' karıştırıldığını ileri sürdü. Rahatsızlanan kadın hastaneye nakledilirken, içeceğe ilaç karıştırıldığı iddia edilen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ağustos 2023'te Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, Necla Üstünel, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye nakledildi. Durumun farkına düğün günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını inceledikten sonra varan Üstünel, eltisi tarafından içeceğine bir şişe antidepresan karıştırıldığını gördü. Yaşadığı durum nedeniyle beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu. Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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