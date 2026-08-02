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Düğünde çalınan şarkıyı beğenmeyen iki grup arası bıçaklı kavga: 3 yaralı

Düğünde çalınan şarkıyı beğenmeyen iki grup arası bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgada Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaralılar özel araçlarla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavga nedeniyle düğün sona ererken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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