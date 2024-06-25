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Düğün ve cenaze yan yana! Sosyal medya ikiye bölündü

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Sosyal medyada paylaşılan, birbirine çok yakın iki bölgede gerçekleşen düğün ve cenaze merasimlerinin o anları gündem oldu. Görüntülerde birbirlerinden farklı iki merasimin yaklaşık 100 metrelik mesafelerde gerçekleştiği görülüyor.

Bir yanda davul eşliğinde oynayan gelin ve damat diğer yandan cenaze için taziyede bulunan insanların olduğu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Görüntüler sosyal medyayı ikiye bölerken, bazı kullanıcılar olayın hayatın akışına uygun olduğunu bazı kullanıcılar ise düğünün cenazeye saygısızlık olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Selman:

eskiden bir köyde hatta komşu köyde. bir cenaze olduğunda bırakın düğünü insanlar evlerinde televizyonunu radyosunu açmazdı nereden nereye yozlaşma çürümüşlük bitiş.

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yanık kremi:

arada 100 metre mesafe var diyor.. gelip diplerinde eğlenmemişler saçma sapan tartışmalar! ölüyü örttüler pamuğu dürttüler.. ölenin hiçbir şeyden haberi yok, yakınları üzülmüş, komşuları evlenmiş ya da eğlenmiş umurunda mı artık?

34
86
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Ramazan Kaya:

ikisi de Allah'ın emri.

40
29
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Güven önemlş:

bu cafcaflı şamatalı düğünler gelişmiş ülkelerde genellikle yok

63
2
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Mehmet Kan:

Beni yeni düğün yaptım m köyde kızım ma cenaze bir hafta önce olmasına rağmen gittim müsade istedim bir insanın acısı bütün köydeki insanların acısı edep saygı bizim önceliğimiz olmalı.

62
3
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Murat Celik:

yapacak bir şey yok layık bir ülkede yaşıyorsunuz

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ekolojixx a:

Bağcılarda böyledir cenazeyi gömenler dügüne yetişmeye çalışır

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5
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Hayriye:

Bu hayat böyle bi taraf gülecek bi taraf aglıycak ??

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Bartuhan:

Yakında cenaze varsa müsade istenir düğün için olması gerekende budur, insan ne zaman öleceğini bilemez ama düğününü bilir o yüzden evlenen arkadaş aylar öncesi kapora vererek masraf ederek yuva kurmaya çalışıyor cenazden dolayı nasıl ertelesin iptal etsin, ölenle ölünmüyor

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