Düğün ve cenaze yan yana! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir yanda davul eşliğinde oynayan gelin ve damat diğer yandan cenaze için taziyede bulunan insanların olduğu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Görüntüler sosyal medyayı ikiye bölerken, bazı kullanıcılar olayın hayatın akışına uygun olduğunu bazı kullanıcılar ise düğünün cenazeye saygısızlık olduğunu düşünüyor.