Düğün Sonrası Damat Üzerine Şaka: Motor Yağı ve Yumurta Karışımı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün sonrası damada yapılan ilginç şaka, arkadaşları tarafından kaydedildi. Damat üzerine motor yağı, sıvı yağ, benzin, un, yumurta ve ketçap döküldü. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde düğün sonrası damada yapılan şaka, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Üzerine motor yağı, sıvı yağ, benzin, un, yumurta ve ketçap dökülen damadın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, geçen pazar akşamı Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası arkadaşları, damat Mert Akalın'a şaka hazırladı. Damadın üzerine motor yağı, sıvı yağ, benzin, un, yumurta ve ketçap dökülürken, o anları cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa