Düğün Sonrası Damat Üzerine Şaka: Motor Yağı ve Yumurta Karışımı
Olay, geçen pazar akşamı Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası arkadaşları, damat Mert Akalın'a şaka hazırladı. Damadın üzerine motor yağı, sıvı yağ, benzin, un, yumurta ve ketçap dökülürken, o anları cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

