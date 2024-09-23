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Düğün Öncesi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Defnedildi

Düğün Öncesi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Defnedildi
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İstanbul'da görevli Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, düğün için gittiği memleketi Buldan'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

İstanbul'da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, düğün için geldiği memleketi Buldan'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat eden astsubayın düğün öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, arkadaşı Ethem Baştatlı'nın düğünü için yıllık izninde memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine geldi. Düğünden sonra gece motosikletiyle dolaşan 35 yaşındaki Astsubay Ümit Yeşildağ, Dörteylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yeşildağ'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İzinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden askerin cenazesinin bugün baba ocağında askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını Yeşildağ, Buldan Akçalar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Buldan Asri Mezarlığında toprağa verildi. Yeşildağ'ın geldiği düğünde gelin alınması sırasında çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Oynayan grubun içerisinde yer alan Yeşildağ'ın son anları cep telefonu ile kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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