Haberler

Düğün konvoyunda yolu kapatan tırlara 556 bin lira ceza yazıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da düğün konvoyunda havalı korna çalarak trafiği tehlikeye sokan ve diğer araçların geçişini engelleyen 6 tıra toplam 556 bin 314 TL para cezası kesildi.

Elazığ'da dün gece düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan ve diğer araçların geçişini engelleyen 6 tıra, havalı korna kullanmak ve trafiğin akışını engellemelerinden dolayı 556 bin 314 TL para cezası yazıldı.

Elazığ'da dün gece düğün sonrasında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde konvoy oluşturarak havalı korna çalmak suretiyle çevreyi rahatsız eden ve yeşil ışıkta durarak diğer araçların geçişini engelleyen 6 tır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen tırlara, havalı korna kullanmaktan 2 bin 719 TL ve trafiğin akışını engelledikleri için başına 92 bin 719 TL, toplamda ise 556 bin 314 TL idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı

Cami içindeki görüntü şaşırttı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü

56 futbol sahası büyüklüğündeki alan dakikalar içinde kül oldu

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti