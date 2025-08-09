Düğün Konvoyunda Makas Atan Sürücüye Ceza Yağdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyunda makas atan sürücüye, polisin yaptığı denetimle toplam 37 bin 211 TL ceza kesildi.

Karasu Çevre Yolu'nda dün saat 19.30 sıralarında, düğün konvoyunda makas atan sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekiplerince araç sürücüsünün H.A. (28) olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan şahsa, emniyet şeridini ihlal etmek ve makas atmakta dahil olmak üzere toplam 37 bin 211 TL idari ceza parası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

