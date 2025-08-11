Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıslar Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda hava ateş açan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Arnavutköy ilçesi Gençosman Caddesi'nde 10 Ağustos 2025 tarihi saat 18.33 sıralarında düğün için bir araya gelen grup içindeki bazı kişiler havaya ateş etmiş çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde çok sayıda kovan ele geçirdi. Havaya ateş edenlerin R.M.(24), A.C.(21), A.A. (23) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların polis ekipleri tarafından aynı gün yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL