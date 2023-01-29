Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi, o anlar kameraya yansıdı 3. Sayfa Haberleri Fatih'te düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Fatih'te düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Otomobilin camından sarkan çocuklar da havaya köpük sıkıp mendil salladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bugün saat 17.40 sıralarında Fatih ilçesi Karagümrük'te meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol verdi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen konvoyda bulunan 34 MN 7419 plakalı aracın camlarından sarkan çocuklar havaya köpük sıkıp, mendil salladı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Fatih 3. Sayfa Haberler

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