Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri

Güncelleme:
Giresun'da düğünde yengesinin silahla açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden damat Ali Karaca'nın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası kutlama sırasında rastgele ateş açan damadın yengesi, damat Ali Karaca'nın ölümüne neden oldu. Türkiye'nin konuştuğu olayda damadın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili eşiyle birlikte tutuklanan Fatma Karaca'nın ifadesinde, "Eşimin tabancasını alarak kutlama amaçlı ateş ettim. Böyle olsun istemezdim. Bir anda Ali'yi kanlar içinde görünce bayıldım. Çok üzgünüm. Keşke silahı elime almasaydım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
