Haberler

Düğün günü hayatını kaybeden çiftin bir gün önceki kına gecesinden görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün gününde hayatını kaybeden çiftin dün yapılan kına gecesinde oynadıkları görüntüler ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Çiftin Küçükalan köyünde dün akşam yapılan kına gecesinde oynadıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çift yakınları ile oynadıklarını ve mutlu anları yer alıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

