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Düğün Eğlencesinde Silahla Havaya Ateş Eden 5 Kişi Tutuklandı

Düğün Eğlencesinde Silahla Havaya Ateş Eden 5 Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açan 5 kişi, emniyet güçlerinin müdahalesiyle yakalandı ve tutuklandı. Olay sosyal medyada paylaşıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün bahanesiyle havaya ateş ederek sosyal medyada görüntülerini paylaşan 5 kişi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla silahlarıyla beraber yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün eğlencesini bahane eden şehir eşkiyaları silahla havaya ateş ederek bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Durum üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen baskınla şüpheliler M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç, B.S. yakalanırken çok sayıda silah da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk olan B.S. ise serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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