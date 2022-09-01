Son dakika haber | Düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Sivas'ın Kangal ilçesinde Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'da katıldıkları düğünden Malatya'ya dönen davetlileri taşıyan 44 J 4257 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ve Malatya'dan Amasya istikametine giden 34 EBE 72 plakalı nakliye kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü 10 kişi yaralandı. 10 ağır yaralı Sivas ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Bursa Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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