Düden Şelalesi'nde Motor Arızası Geçiren Tekne Kurtarıldı

Düden Şelalesi'nde Motor Arızası Geçiren Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Düden Şelalesi önlerinde motor arızası nedeniyle falezlere sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle emniyetli alana çekildi. İçinde bulunan 3 kişi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Antalya Düden Şelalesi önlerinde motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle emniyetli alana çekildi. Teknede bulunan 3 kişi sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Düden Şelalesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir teknenin motor arızası nedeniyle falezlere doğru sürüklendiği ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, falezlere yaklaşmakta olan arızalı tekneyi tespit etti. Tekne içerisinde bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, Sahil Güvenlik botu tarafından tekne emniyetli bir şekilde halata alınarak Aksu Çayı'na çekildi. İntikal süresince Sahil Güvenlik ekipleri tekneye refakat ederek güvenliği sağladı. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmazken, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir facianın önüne geçti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı

Hamaney'den intikam yemini: Kendileri için acı bir son hazırladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.