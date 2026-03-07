Dubai'de gökdelende patlama meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki bir gökdelende patlama meydana geldi.

Kentin Dubai Marina bölgesinde bulunan "23 Marina" adlı gökdelende yaşanan patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın İran tarafından fırlatılan bir füze veya insansız hava aracı (İHA) sonucu meydana gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan unsurları aktif şekilde engellediği belirtildi. Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin ise söz konusu hava savunma faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı