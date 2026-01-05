Trafik denetiminden kaçmak isteyen sürücü dronla tespit edildi: Para cezası uygulandı

Kırıkkale'de yapılan trafik denetiminde, uygulamadan kaçmak isteyen bir sürücü dronla tespit edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye 3 bin 965 lira ceza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında polis kontrolünü fark eden İ.K. isimli sürücü, uygulama noktasına girmemek için yol kenarında bekledi. Bir süre sonra geri manevra yaparak güzergahını değiştirmeye çalışan sürücünün bu hareketleri, dron kamerasıyla kayda alındı.

Dronla tespit edilen araç, ekiplerce kısa sürede durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın, zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve muayene süresinin geçtiği belirlendi. İhlaller nedeniyle sürücüye toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE