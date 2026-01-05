Haberler

Trafik denetiminden kaçmak isteyen sürücü dronla tespit edildi: Para cezası uygulandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de trafik denetimi sırasında dronla tespit edilen sürücü İ.K., kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3.965 lira ceza aldı. Dron destekli denetim sırasında, zorunlu trafik sigortası olmayan ve muayene süresi geçmiş olan aracı tespit edildi.

Kırıkkale'de yapılan trafik denetiminde, uygulamadan kaçmak isteyen bir sürücü dronla tespit edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye 3 bin 965 lira ceza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında polis kontrolünü fark eden İ.K. isimli sürücü, uygulama noktasına girmemek için yol kenarında bekledi. Bir süre sonra geri manevra yaparak güzergahını değiştirmeye çalışan sürücünün bu hareketleri, dron kamerasıyla kayda alındı.

Dronla tespit edilen araç, ekiplerce kısa sürede durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın, zorunlu trafik sigortasının bulunmadığı ve muayene süresinin geçtiği belirlendi. İhlaller nedeniyle sürücüye toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
