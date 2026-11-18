Dron saldırısına uğrayan kargo gemisi Larissa 1, İnebolu Limanı'na çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Romanya açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı Larissa 1 adlı kargo gemisi, hasarının ardından Kastamonu İnebolu'daki limana çekildi. 149 metre uzunluğundaki geminin İnebolu Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarından geçirileceği öğrenildi.
Romanya açıklarında dron saldırısına uğrayarak hasar gören Palau bayraklı Larissa 1 isimli kargo gemisi, İnebolu Limanı'na çekildi.
Ukrayna'ya gitmek üzere Romanya'nın Sulina limanına doğru seyrederken uğradığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar alan Palau bayraklı Larissa 1 adlı kargo gemisi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanı'na getirildi. 149 metre uzunluğundaki geminin İnebolu Tersanesi'nde bakım ve onarım çalışmalarından geçirileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı