Haberler

Motosikletli kapkaççılar dron destekli takiple yakalandı

Motosikletli kapkaççılar dron destekli takiple yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te iki ayrı kapkaç olayının şüphelileri, Beyoğlu'nda motosikletlerini almaya geldikleri sırada dron destekli takiple yakalandı. Şüphelilerin üzerinde çalıntı telefonlar, pasaportlar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi; 6 olay aydınlatıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının şüphelileri, Beyoğlu'nda park halindeki motosikletlerini almaya geldikleri sırada dron destekli takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı cep telefonları, çok sayıda pasaport ve kimlik kartı, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu hap ele geçirilirken, çalışmalarda 6 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2 Haziran'da Akşemsettin Mahallesi'nde, 10 Haziran'da ise Mesihpaşa Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde olan 2 şüphelinin yaya olarak ilerleyen vatandaşların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları belirlendi.

Olayda, şüphelilerin olay sonrasında Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde kullandıkları motosikleti park halinde bıraktıkları tespit edildi. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresi dron destekli teknik takip ve gözetim faaliyetleri kapsamında izlemeye alındı.

Dron destekli takiple yakalandılar

Dron destekli yapılan çalışmalarda izlemeye alınan bölgede, park halindeki motosikleti almaya gelen ve eşkal bilgilerinin olayın şüphelileriyle birebir örtüştüğü belirlenen D.M. (25) ve Ö.N.A. (21) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile kullandıkları motosiklette yapılan aramalarda; 1 Haziran'da Beşiktaş'ta gerçekleştirdikleri olaydaki 1 adet cep telefonu, 10 Haziran'da Eyüpsultan'da gerçekleştirdikleri olaydaki bir adet cep telefonu ve 11 Haziran'da Şişli ilçesinde gerçekleştirdikleri olaydaki bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalandıkları mahallede bulunan ikamette yapılan aramada, suç işlemede kullandıkları değerlendirilen şapka, maske ve eldivenler ile çok sayıda pasaport ve kimlik kartı ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 107 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin Fatih ilçesinin yanı sıra Eyüpsultan'da 1, Şişli'de 2 ve Beşiktaş'ta 1 olmak üzere benzer nitelikteki olayların da failleri oldukları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında toplam 6 olay aydınlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu

Milyonların gözü bu kampanyada! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Hemşire ilk kez konuştu! Facianın ardından yürek burkan gerçek
Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı

Kabus yine can aldı! 3 çocuk yetim kaldı
Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp

Hırvatistan'da yolcu gemisi ile yelkenli tekne çarpıştı: 3 ölü
Avcılar’da kayalıklardan düştü: Vatandaşlar fark etti, yunus polisleri harekete geçti!

Denizde can pazarı! Boğulmak üzereydi...
Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu

Atıyla gölete girdi, sonu faciayla bitti