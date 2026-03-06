Haberler

Arnavutköy'de drone destekli trafik denetimi: Hatalı sollama yapma ve ehliyetsiz araç kullanımına toplamda 96 bin 314 TL ceza

Arnavutköy'de drone destekli trafik denetimi: Hatalı sollama yapma ve ehliyetsiz araç kullanımına toplamda 96 bin 314 TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplamda 96 bin 314 TL para cezası kesildi. Hatalı sollama yapan ve ehliyetsiz sürücülere işlem yapıldı.

İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 96 bin 314 TL para cezası kesildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde yasak olmasına rağmen orman yolunda sollama yapan sürücülere ceza yazıldı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada, cadde üzerinde hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücüler dron kamerasıyla uzaktan tespit edildi. Vatandaşların orman yolu olarak kullandığı cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekipleri dron kamerasıyla kural ihlallerini tespit ederek sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere de cezai işlem uygulandı. Dron destekli denetimlerde hatalı sollama yapan 5 sürücüye ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 sürücüye işlem yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 96 bin 314 TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia