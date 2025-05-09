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Drift Yapan Sürücüye Ceza Yağdı, Tabureyle Kovalanan Anlar Görüntülendi

Drift Yapan Sürücüye Ceza Yağdı, Tabureyle Kovalanan Anlar Görüntülendi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde lüks otomobili ile drift yapan sürücü, belgesi iptal olduğu halde araç kullanırken görüntülendi. Bir kişi tabure ile otomobili kovalamaya çalıştı. Sürücüye toplamda 80 bin 781 TL ceza kesildi.

Drift yaparken tabure ile kovalanan lüks otomobil sürücüsüne ceza yağdı

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmış

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta lüks otomobili ile drift yaptığı esnada bir kişinin tabureyle kovaladığı ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanan otomobil sürücüsüne ceza yağdı.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü otomobillerle dönel kavşakta drift yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir kişi ise oturduğu tabureyi eline alarak otomobili kovaladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sakarya Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekibi ve Sapanca İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi koordinesinde yapılan çalışmada lüks otomobili K.D.'nin kullandığı tespit edildi. Drift atarken tabure ile kovalanan sürücüye 'drift atmak' maddesinden 46 bin 392 TL ceza, 'sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak' maddesinden 18 bin 677 TL ve tescilli aracı plakasız kullanmak maddesinden ise 15 bin 712 TL olmak üzere toplam 80 bin 781 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan' adli işlem başlatılırken, aracın ruhsat sahibi A.D.'ye de 'sürücü belgesi iptal edilen kişiye araç kullandırmak' maddesinden 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN SAÇAR - 3.Sayfa
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