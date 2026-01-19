Haberler

Yozgat'ta drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde drift yaparken trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, jandarma tarafından yakalanarak 58 bin 217 lira idari para cezası aldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunlu beldesinde bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri sürücüyü 'dur' ihtarıyla uyardı. İhtara uymayarak olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
