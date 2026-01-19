Yozgat'ta drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunlu beldesinde bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri sürücüyü 'dur' ihtarıyla uyardı. İhtara uymayarak olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan sürücüye 58 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. - YOZGAT