Kanser nedeniyle hayatını kaybeden çocuk doktoru için hastanede tören düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde uzun yıllar görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fuat Bigat, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bigat için Serik Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde uzun yıllar görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fuat Bigat, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Bigat için görev yaptığı Serik Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Dr. Fuat Bigat'ın vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Serik Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törene Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Hastane Başhekimi Op. Dr. Serkan Kurt, eşi Zekiye Bigat, yakınları ve hastane çalışanları katıldı.

Mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarıyla uğurladı

Törende konuşan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Kurt, Bigat'ın değerli bir hekim olduğunu belirterek, "Maalesef kendisinin acı haberini almış bulunuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisi pankreas kanseriydi ve yaklaşık 6 aydır tedavi görüyordu. Bir gün beni aramıştı, hafta sonuydu. Ankara'ya yola çıktığını söyledi. Aslında gayet sağlıklı görünüyordu ama pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisi sürüyordu ancak bugün acı haberi geldi" dedi. Dr. Fuat Bigat'ın eşi Zekiye Bigat ise, "Çok iyi bir insandı. Çok erken oldu. Ama çok güzel bir uğurlama oluyor. Gerek Antalya'da gerekse Serik'te yapılan törenlerde ne kadar iyi bir insan olduğunu bir kez daha gördüm" ifadelerini kullandı. Dr. Fuat Bigat'ın cenazesi, hastanedeki törenin ardından Çakallık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere sevenlerinin dualarıyla uğurlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı