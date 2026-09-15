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Döviz bürosundaki silahlı kavgada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı

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İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy’un cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy'un cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Çemberlitaş'ta bulunan Molla Fenari Mahallesi'nde Sofçuhan İş Hanı'nda saat 14.00 sıralarında Kaya Döviz isimli iş yerinde silahlı kavga çıkmış, olayda Adnan Aksoy (30), Kadir Aksoy (27) hayatını kaybetmiş, Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) de yaralanmıştı. Polis ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybeden Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy'un cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından teslim alındı. Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy'un cenazelerinin memleketleri Batman'a götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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