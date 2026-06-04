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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 11 kilo 347 gram skunk, 385 adet ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Döşemealtı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 11 kilo 347 gram skunk, 385 adet ecza, 3 hassas terazi, 20 gram reçine esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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