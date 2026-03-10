Dörtyol'da tartıştığı komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay; 8 Mart tarihinde Dörtyol Özerli Mahallesinde iki komşu arasında meydana geldi. İddiaya göre; iki komşu arasında çıkan tartışmada S.C. komşusu olan M.A.T. 'yi eline geçirdiği bıçakla yaraladı.

Sağ karın bölgesinden yaralanan şahıs olay yerine çağrılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın şüphelisi S.C. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı