Dörtyol'da Milli Mücadele kahramanlarının resimleri tahrip edildi - Haberler

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Dörtyol'da Milli Mücadele kahramanlarının resimleri tahrip edildi

Dörtyol'da Milli Mücadele kahramanlarının resimleri tahrip edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşunun 1918'de ilçede atıldığını yazan, yol üzerindeki Milli Mücadele kahramanlarının resim ve fotoğrafları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Milli Mücadele'de ilk kurşunun 1918'de ilçede atıldığını yazan, yol üzerindeki Milli Mücadele kahramanlarının resim ve fotoğrafları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakese Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara belediye tarafından yerleştirilen, içinde Türk bayrağı, Atatürk'ün fotoğrafı ve "Milli Mücadelede ilk kurşun 1918'de Dörtyol Karakese'de atılmıştır" yazısı ile kahramanların resimlerinin yer aldığı duvar afişleri yırtılarak tahrip edildi. Sabah resim ve afişlerin tahrip edildiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirterek, yapanların yakalanması için gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren fail ya da faillerin yakalanmasını için çalışma başlattı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karakese Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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