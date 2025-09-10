Haberler

Dörtyol'da Masaj ve SPA Salonlarına Denetim: 6 Kadın Deport Edildi

Dörtyol'da Masaj ve SPA Salonlarına Denetim: 6 Kadın Deport Edildi
Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde, kaçak çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere gözlem altına alındı. Denetimlerde, çalışanların belgeleri kontrol edilerek, idari yaptırım cezası uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde; 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 6 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edilerek şahıslara toplamda 82 bin 100 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

