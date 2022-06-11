Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı - Haberler

Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı Adıyaman'da hasta sevkinden dönen ambulans yola çıkan domuza çarpmamak için yoldan çıktı. Adıyaman'da hasta sevkinden dönen ambulans yola çıkan domuza çarpmamak için yoldan çıktı. Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Malatya'dan hasta sevkinden dönen ambulans ilerlerken yola domuz sürüsü çıktı. Sürücü domuza çarpmaktan kaçınırken, ambulans şarampole girdi. Kazada ölen ya da yaralı olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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