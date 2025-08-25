Domuz Zannıyla Ateş Açtı: Komşusunu Yaraladı

Domuz Zannıyla Ateş Açtı: Komşusunu Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bahçesindeki hareketliliği domuz sanarak ateş eden bir şahıs, komşusunu yaraladı. Olayda yaralanan kişinin durumu iyi, saldırgan ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iddiaya göre bahçesindeki ağaçların arasındaki hareketleri domuz sanarak ateş eden şahıs komşusunu yaraladı.

Olay, Dağkaraağaç Mahallesi'nde 24 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bahçedeki ağaçların arasındaki hareketliliği domuz sanan S.E. karanlığa doğru balkondan tüfeğini ateşledi. Bahçeden insan sesinin yükselmesi üzerine bahçeye inen S.E., ateş açarak vurduğu kişinin komşusu C.D. olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarına saçma isabet eden şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.