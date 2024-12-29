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Domuz Sürüsü Yoldaki Araçların Önüne Çıktı

Domuz Sürüsü Yoldaki Araçların Önüne Çıktı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir sürücünün önüne çıkan domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anlar, sürücü ve domuzların hızla yoldan uzaklaştığı anları içeriyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldaki araçların önüne çıkan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Örükaya köyü yolunda seyir halinde olan bir sürücünün önüne domuz sürüsü çıktı. Seyir halindeki aracı fark eden domuz sürüsü hızla yoldan geçerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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