Domuz Sürüsü Yoldaki Araçların Önüne Çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldaki araçların önüne çıkan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Örükaya köyü yolunda seyir halinde olan bir sürücünün önüne domuz sürüsü çıktı. Seyir halindeki aracı fark eden domuz sürüsü hızla yoldan geçerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ÇORUM