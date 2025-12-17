Haberler

Domuz saldırısı can aldı

Güncelleme:
Erzincan'ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan saldırıda 54 yaşındaki avcı Hüseyin Buyuklu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan talihsiz olayda bir avcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Trabzon'dan Erzincan'a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah'a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı sırada bir domuzun saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buyuklu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
