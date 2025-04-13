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Dominik Cumhuriyeti'nde Gece Kulübü Faciasında Ölü Sayısı 226'ya Yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde Gece Kulübü Faciasında Ölü Sayısı 226'ya Yükseldi
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8 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nde bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 226 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı, hastanede tedavi görenlerin durumunun ciddiyetini vurguladı.

Dominik Cumhuriyeti'nde 8 Nisan'da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde 8 Nisan'da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada bilanço artıyor. Dominik Sağlık Bakanı Victor Atallah, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle 226'ya yükseldiğini bildirdi. Olayda bir Kosta Rika vatandaşının da öldüğünü söyleyen Atallah, tüm cenazelerin ailelerine teslim edildiğini açıkladı. Bakan Atallah, hastanede tedavi gören ağır yaralıların hala yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. - SANTO DOMINGO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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