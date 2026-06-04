Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Şoför hayatını kaybetti, yolcular kurtuldu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren dolmuş şoförü aracı bariyerlere çarparak durdurdu. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti, yolcular yara almadan kurtuldu.

Olay, ilçenin Çatallı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duraktan yolcuları aldıktan sonra Ordu istikametine seyreden 52 M 0504 plakalı dolmuşun şoförü Cantürk Topal (38), direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Şoför Topal, yolcu dolu aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu. Bu esnada yolcular 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu, şoföre olay yerinde müdahale etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Cantürk Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan yolcular ise şoförün kontrollü şekilde bariyere çarpmasından dolayı yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı