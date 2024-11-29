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Dolmuş İhalesi Tartışması Kavgaya Dönüştü

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ağır yaralanırken, olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Dolmuş ihalesi tartışması kavgaya dönüştü... O anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Taşlı sopalı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kavgada iki taraf dolmuş ihalesi nedeni ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan Muhammet B., Yusuf B., Ercan B., Suat B., Ayhan B., Muhammed E., Erkan B. ve Yemlihan B. ile Yakup S., İbrahim Y., Emrah A., Ahmet D., Samet Y, İsmet Y. Aralarındaki tartışma taşlı sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbedenin yaşandığı kavgada Muhammed Bozkurt ağır yaralandı. Şahıs Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışanları gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Dolmuş İhalesi Tartışması Kavgaya Dönüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - 3.Sayfa
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