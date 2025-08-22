Dolandırıcılık ve Firar Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık ve Firar Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı dosyadan toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 66 yaşındaki M.L.'yi durdurdu. Şahıs, adli mercilere teslim edilerek tutuklandı.

Dolandırıcılık ve firar suçlarından 6 ayrı dosyadan toplamda 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 yaşındaki şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelenerek 66 yaşındaki M.L. isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgusunda, yaşlı şüphelinin "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 6 ayrı dosyadan toplamda 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Adli mercilere teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
