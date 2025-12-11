Haberler

Erzurum'da dolandırıcılık operasyonu

Erzurum'da nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla teknik ve fiziki takibe alınan S.Ç. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerine dair çeşitli belge ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Erzurum'da dolandırıcılık şüphesiyle teknik ve fiziki takibe alınan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik olarak KOM Şube Müdürlüğünce kent merkezinde ikamet eden 1 şüpheli şahsa yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde S.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın ikamet adreslerinde yapılan aramada; şahsın kendisi ve eşi adına düzenlenmiş, Erzurum, Erzincan ve İstanbul illerinde bulunan taşınmazlara ait 13 adet tapu senedi, 1 milyon 908 bin TL değerinde 2 adet altın bilezik, 317 bin TL değerinde 1 adet beşi bir yerde altın ve bu altının takılı olduğu altın zincir, 107 bin 700 TL değerinde 3 adet yüzük, 10 bin 800 TL değerinde 1 adet yüzük, 74 bin 700 TL nakit para, 2 adet şüpheli adına düzenlenmiş, manevi konumu olduğuna ilişkin hazırlanmış broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile yine şüphelinin manevi konumuna ilişkin silsilesini ifade eden belge, Tomarlar halinde ayet ve muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen dikdörtgen şekilde kesilmiş kağıt parçaları ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheli hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

