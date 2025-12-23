Dolandırıcılık hükümlüsü havalimanında yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs havalimanında yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgilere göre, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C. isimli şahsın, İstanbul'dan havayolunu kullanarak Muş'a geleceği tespit edildi. Bunun üzerine JASAT ekiplerince yapılan planlama doğrultusunda Muş Havalimanı'nda operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıs, Muş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MUŞ