Kocaeli'de 183 dolandırıcılık dosyasından aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 183 ayrı dolandırıcılık suçundan 28 yıl 15 gün hapis cezası bulunan H.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan 183 ayrı dosyadan hakkında toplam 28 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. (41), Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan hükümlü, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

