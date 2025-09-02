Dolandırıcılık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

Antalya'da 6 ayrı dolandırıcılık suçundan 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Antalya'da hakkında 6 ayrı "dolandırıcılık" suçundan 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu, Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. (42) isimli şahsın Çiçekdağı ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adreste R.Ş. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan R.Ş., cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
