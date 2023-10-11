Dolandırıcı, yaşlı kadının altınlarını ve paralarını çaldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadının paralarını ve altınlarını aldığı iddiasıyla aranan dolandırıcılık şüphelisi, Balıkesir'de gözaltına alındı.

Bayramiç ilçesi Karıncalık köyünde yaşayan Döndü Ayaz'ı (70) telefonla arayan ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kişi, adının ölümlü bir olaya karıştığını, altınları ile paralarının seri numaralarını kontrol etmek amacıyla evine geleceğini söyledi.

Ayaz'ın evine giderek 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 avro ve 6 bin lirayı alan sivil kıyafetli dolandırıcı, daha sonra köyden ayrıldı.

Kadının şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli D.İ, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde yakalandı.

Bu kişinin üzerinden çıkan 770 avro, 13 bin 480 lira ve 3 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan D.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"Kendisine inandım çünkü tüm ailemin adını biliyordu"

Döndü Ayaz, AA muhabirine, evindeki sabit telefondan arayan kişinin kendisini jandarma komutanı olarak tanıttığını söyledi.

Bu kişinin telefonda, "Sizin ve eşinizin adının da karıştığı bir cinayet işlendi. Cinayeti işleyen kişi yakalandı. Ondan aldığımız bilgi üzerine ölen kadının evinden alınan para, altın, yabancı ülke paraları sizin evinizde saklanmış. Sizin evde bulunan altın ve diğer kıymetli malları gelecek olan güvenlik görevlisine vereceksin" dediğini belirten Ayaz, bunun üzerine evindeki altın ve paraları verdiğini anlattı.

Ayaz, kendisini kimseyi aramaması konusunda tehdit eden dolandırıcının para ve altınlarla evden ayrıldığını belirterek, "Kendisine inandım çünkü tüm ailemin, çocuklarımın, anemin, babamın adına, ailemin ne iş yaptığına kadar biliyordu. Daha sonra kuşkulandık ve yakınlarımıza durumu söyleyince dolandırıldığımızı anladık ve jandarmaya bildirdik. Bizi kandırdılar. Kimse bu tür telefonlara inanmasın." diye konuştu.