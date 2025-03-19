Doktor genç yaşta aramızdan ayrıldı! İşte ölüm nedeni
Aydın'ın Çine ilçesindeki Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde görev yapan Dr. Derya Başkaya'nın, pankreas iltihabı nedeniyle ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan 30 yaşındaki Dr. Derya Ece Başkaya'nın ani ölümü Aydın'daki sağlık camiasını yasa boğdu. Genç yaşında hayatını kaybeden Başkaya'nın, bir süredir pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
"PANKREAS İLTİHABI SEBEBİYLE ÖLDÜ"
Durumu ağırlaşan ve rapor alan genç doktorun, pankreas iltihabı sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenirken, Başkaya'nın cenazesinin İzmir'in Ödemiş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa