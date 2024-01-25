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Cinsel saldırıyla suçlanan doktor beraat etti, kararı duyan hemşire sinir krizi geçirdi

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İstanbul'da hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor Semih E.'nin yargılandığı davada sanığın beraatine karar verildi. Duruşmada gözyaşları içinde "Bu olaydan sonra ciddi psikolojik problemler yaşadığım için rapor aldım ve evden çıkamadım. Hayatım altüst oldu" diyen hemşire, kararı duyunca duruşma salonunda sinir krizi geçirerek ağladı.

Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor Semih E.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın beraatine karar verdi.

Hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Doktor Semih E.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Gülseren Y., tutuksuz sanık Semih E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya kadın örgütlerinden temsilciler ile basın mensupları da katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU: HAYATIM ALTÜST OLDU

Duruşmada söz verilen müşteki Gülseren Y. gözyaşları içinde "Şikayetim devam ediyor. 20 senedir idareci hemşire olarak görev yapıyorum. 45 yaşımda resmi bir kurumda ben kendi rızamla böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Ailemle yaşıyorum, bu yükü onlarla taşıdım ben. Bu olaydan sonra ciddi psikolojik problemler yaşadığım için rapor aldım ve evden çıkamadım. Hayatım altüst oldu. Orada kendimi savunmadıysam buraya mahkemenize adaleti aramaya geliyorum" dedi.

"SANIĞIN EŞİ, MÜVEKKİLİ ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ"

Müşteki avukatı Feyza Altun ise "Sanığın eylemden önce odaları kolaçan ettiği güvenlik kamerasından açıkça gözüküyor. Sanığın diğer hemşireleri taciz ettiği de sabittir. Ayrıca sanığın eşi, müvekkili arayarak şikayetinden vazgeçmesini özür dileyerek istemiştir. Suçun işleniş biçimi gereği delil toplamanın zor olduğunu ve müvekkilimin samimi beyanlarına itibar edilmesini talep ediyoruz. Benim müvekkilim o esnada video çekmiş olsaydı bile 'Neden video çektin?' denilecekti. Müvekkile yönelik eylemden ötürü sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur" şeklinde beyanda bulundu.

KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Son sözü sorulan sanık ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Semih E.'nin 'cinsel saldırı' suçundan beraatine hükmetti. Sanığın beraat kararını duyan müşteki Gülseren Y. duruşma salonunda sinir krizi geçirerek ağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yedikule Mahkeme Hastane Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Berkee Can:

kadinin beyani esastir sözü doktor olunca geçerli değil demekki gariban olsa kök söktürürdünüz

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ilhan:

Adaiet var mı?

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Ocean Express cargo Ltd:

Adalet öldü

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Mehmet Vatandaş:

var ya, bir partinin adında var:))

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yanıt5
Fatih Apaydın:

Eğer bir zulüm varsa bu memlekette, başvurulan adalet bir şekilde olaylar çarpıtılıp, karartılıp vuku bulmamışsa işte inş. sonumuz hayır olsun, vicdan lazım önce insanda eğer böyle oluyorsa, bir depremle yarına çıkacağımızın garantisi yok arkadaşlar

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Heyy Heyyy:

Bitiğizzzzzz . .

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Ömer Yılmaz:

haksızlığın hak sayıldığı yerlerde hak talep etmek, hakka haksızlıktır. Malesef ülkemizde durum aynı bu şekilde. Benzer bir durumu bizzat yaşadım. bir devlet hastanesindeki doktor 60 yaşındaki anneme saldırdı.ve daha sonra da bana saldırdı.Olayın hepsi kamera kaydı olmasına rağmen savcı doktoru berat ettirip bizi suçlu buldu :) Doktorlara verilen bu imtiyazlar kaldırılmalı.

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