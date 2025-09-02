Doğubayazıt'ta 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi

Doğubayazıt'ta 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada 2 bin 450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, ülkeye yasal yollarla giriş yapan bir çekiciye bağlı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada, 2 bin 450 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI

