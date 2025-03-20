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Doğu Ekspresi'nde Güvenlik Kontrolleri Artırıldı

Doğu Ekspresi'nde Güvenlik Kontrolleri Artırıldı
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Erzurum jandarma ekipleri, Doğu Ekspresi seferlerinde yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli kontroller yapıyor. Yıl içinde binlerce vatandaşa hizmet veren tren, turizm açısından da önemli bir rol oynuyor.

Erzurum jandarma ekipleri Doğu Ekspresi seferlerinde huzur ve güvenlik için zaman zaman tren içinde önleyici tedbirler kapsamında kontroller yapıyor.

Ankara-Kars güzergahında yolcu taşımacılığı yapan ve turizm açısından büyük ilgi toplayan Doğu Ekspresi yıl içerisinde binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Aşkale-Horasan ilçeleri arasında Doğu Ekspresi her gün bu güzergahı kullanarak seferlerine devam ediyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından vatandaşların güvenle seyahati ve turizm faaliyetlerinin emniyetle sürdürülmesi maksadıyla Doğu Ekspresi yolcu treninde önleyici tedbirler dahilinde kontroller yapılıyor.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve refahı için icra edilen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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